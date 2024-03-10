Клопп: «Ливерпуль» должен был забить два-три гола во втором тайме»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что его команда заслуживала вырвать победу в матче против «Манчестер Сити» (1:1).

«Красные» неудачно начали игру, но по ходу встречи смогли завладеть игровым преимуществом. Хозяева поля создали немало голевых моментов, но ограничились лишь одним взятием ворот – пенальти реализовал Алексис Макаллистер.

«Сенсационно. Мы не преуспели в первые десять минут, и «Сити» воспользовался этим.

Во втором тайме мы сыграли так хорошо, как никогда не играли против «Сити». Определённо. Конечно, они попали в штангу, но мы должны были забить два или три гола. Исключительный матч. Не думаю, что мы ещё когда-то так боролись, как сегодня. Это было нечто», – передаёт BBC комментарии Клоппа.