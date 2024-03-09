Фоден хочет стать одним из самых высокооплачиваемых игроков в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден хочет стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов в Английской премьер-лиге. По информации от журналиста Питер О’Рурка, хавбек намерен в скором времени подписать новый контракт с «горожанами».

Напомним, по действующему контракту, который истекает летом 2027 года, Фоден зарабатывает более 13,5 миллионов евро в год и занимает шестое место в зарплатной ведомости «Манчестер Сити».

Фоден в нынешнем розыгрыше Английской отметился 11 голами и 7 результативными передачами и тем самым установил индивидуальный рекорд по количеству голевых действий за сезон в чемпионате.