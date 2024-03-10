Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне был разочарован решением Хосепа Гвардиолы заменить его по ходу матча с «Ливерпулем» (1:1).

Звёздный бельгиец покинул поле на 69-й минуте встречи, уступив место Матео Ковачичу. Лидер «горожан» не скрывал своего недовольства, однако Гвардиола не видит в этом проблему.

«Это хорошо. Я рад это видеть. Никаких проблем нет, у нас всё в порядке. Мы были довольны Кевином, но нам нужен был игрок, который держит мяч», – поведал в послематчевом интервью Sky Sports испанский рулевой.

После сегодняшней ничьей «Манчестер Сити» оказался на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги с 63 набранными очками. «Ливерпуль» и «Арсенал» набрали по 64 балла, однако разница забитых и пропущенных мячей остаётся за «канонирами».