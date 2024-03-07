«Манчестер Сити» намерен продать Канселу, клуб не собирается вновь отдавать игрока в аренду

«Манчестер Сити» летом хочет продать правого защитника Жоау Канселу, который проводит нынешний сезон на правах аренды за «Барселону». Как сообщает издание Sport, «горожане» не намерены вновь отдавать игрока в аренду, как того хотят «сине-гранатовые».

«Манчестер Сити» требует за Канселу 40 миллионов евро компенсации, но «Барселона» дала понять англичанам, что не намерена платить такую сумму. «Горожане» надеются, что на португальца найдётся покупатель из Английской премьер-лиги или Саудовской Аравии.

Отметим, что Канселу связан с «Манчестер Сити» контрактом до 2027 года, поэтому клуб не спешит продавать португальца по скидке.