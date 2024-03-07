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«Манчестер Сити» намерен продать Канселу, клуб не собирается вновь отдавать игрока в аренду

07 Марта 2024 • 15:50 Комментировать
Барселона
...
Мальорка
1 1.45 X 4.60 2 6.90
08.03 23:00

«Манчестер Сити» летом хочет продать правого защитника Жоау Канселу, который проводит нынешний сезон на правах аренды за «Барселону». Как сообщает издание Sport, «горожане» не намерены вновь отдавать игрока в аренду, как того хотят «сине-гранатовые».

«Манчестер Сити» требует за Канселу 40 миллионов евро компенсации, но «Барселона» дала понять англичанам, что не намерена платить такую сумму. «Горожане» надеются, что на португальца найдётся покупатель из Английской премьер-лиги или Саудовской Аравии.

Отметим, что Канселу связан с «Манчестер Сити» контрактом до 2027 года, поэтому клуб не спешит продавать португальца по скидке.

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