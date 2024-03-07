Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн уколол Александера-Арнольда за слова о трофеях

07 Марта 2024 • 18:51 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
10.03 18:45

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал слова защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда о трофеях.

Напомним, ранее игрок мерсисайдцев заявил, что для «Ливерпуля» выигранные трофеи значат больше, чем для «Манчестер Сити», несмотря на разницу в количестве выигранных кубков. По словам защитника, «Ливерпулю» было сложнее из-за финансовых возможностей клуба.

— Я пробыл здесь год и выиграл требл. Это было довольно приятное чувство. Не думаю, что он знаком с этим чувством, — цитирует Холанна City Report.

В текущем сезоне 23-летний Холанн провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 29 мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

Оценить новость
- 3
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Трент Александер-Арнольд Эрлинг Холанн ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Марта
18:51
Холанн уколол Александера-Арнольда за слова о трофеях
15:50
«Манчестер Сити» намерен продать Канселу, клуб не собирается вновь отдавать игрока в аренду
06 Марта
19:57
Салах сможет помочь «Ливерпулю» в матче с «Манчестер Сити»
19:16
Футболист «Манчестер Сити» хочет порыбачить с Месси 1
18:23
«Он мне не нужен»: Гвардиола отказался от де Брёйне во времена работы в «Баварии»
15:37
Гвардиола: «Манчестер Сити» не добился бы всего этого успеха без Родри»
14:51
Сульшер: «Я просил «Манчестер Юнайтед» подписать Холанна, сумма отступных была 20 миллионов евро»
14:39
Алонсо предпочитает возглавить «Ливерпуль», а не «Баварию»
12:34
Индзаги действительно интересен «Ливерпулю», но итальянец не хочет покидать «Интер» 1
05 Марта
23:34
Про «Манчестер Сити» выйдет сериал на Netflix
23:18
«Барселона» планирует выкупить только одного из пары Фелиш – Канселу 2
21:24
Шкртел оценил игру ван Дейка
20:39
Скоулз считает, что Фоден как футболист гораздо лучше, чем Лэмпард 1
17:38
​Холанн поделился ожиданиями от битвы с «Ливерпулем»
16:44
Алонсо не вёл переговоров с «Баварией» и не говорил, что предпочитает мюнхенцев «Ливерпулю»
12:18
Фоден ответил на то, что Гвардиола сравнил его с Месси
10:45
Журналист Хави Торрес: «Барселона» должна посоветоваться с Гвардиолой по поводу нового тренера» 2
04 Марта
11:47
Фоден прокомментировал свой дубль в матче с «Манчестер Юнайтед»
03 Марта
11:37
Фоден: «Сейчас я бы не назвал себя игроком мирового уровня»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» ​Холанн сообщил, в какой клуб хотел перейти в 2016-м Клопп назвал единственного игрока в мире, который может не обороняться ​«Реал» может купить звезду «Манчестер Сити» - и это не Холанн Анри: «Теперь никто не говорит, что «Арсеналу» нужен новый форвард» Лескотт назвал самого опасного соперника для «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов В состав «Барселоны» возвращается важный футболист ​«Барселона» может отказаться от важного игрока – известна причина «Барселона» может бесплатно получить полузащитника «Арсенала» Хаби Алонсо начал переговоры с новым клубом - известно название
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе»
Спортивные новости
Селиваненко прокомментировал допуск российских теннисистов на Олимпиаду-2024 Селиваненко высказался о неожиданном вылете Андреевой в первом круге Индиан-Уэллса «Спартак» в овертайме дожал «Северсталь» и увеличил преимущество в серии «Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА и находится в шаге от победы в серии Минское «Динамо» победило одноклубников из Москвы и сократило отставание в серии плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Марта
18:51 · Англия. Премьер-лига
Холанн уколол Александера-Арнольда за слова о трофеях
18:16 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» рады предстоящему переходу Мбаппе в «Реал»
17:24 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба АПЛ следят за форвардом «Валенсии» слухи
16:52 · Англия. Премьер-лига
Поттер – приоритетный кандидат для «Манчестер Юнайтед» на пост нового тренера
16:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» восхищается двумя тренерами с опытом работы в АПЛ
16:35 · Англия. Премьер-лига
Почеттино ответил, сможет ли «Челси» летом тратить большие деньги на трансферы
16:31 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал подробности о травме Чилуэлла
16:20 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Мы не проигрывали в последних 5 матчах после 90 минут»
16:15 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Я верю, что мы сможем добиться успеха»
16:10 · Англия. Премьер-лига
Почеттино – о травмах в «Челси»: «Вчера с основной командой тренировались 9 игроков академии»
15:59 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Мы полностью понимаем ситуацию и разочарование болельщиков»
15:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» намерен продать Канселу, клуб не собирается вновь отдавать игрока в аренду
15:43 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл, Колвилл и Галлахер не помогут «Челси» в матче с «Ньюкаслом»
14:16 · Англия. Премьер-лига
Регилон: «Постекоглу говорил мне, что я вхожу в его планы, но затем меня отстранили от тренировок»
14:06 · Англия. Премьер-лига
«Челси» мог купить Нико Уильямса ещё прошлым летом
Все новости
Рекомендуем