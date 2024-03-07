Холанн уколол Александера-Арнольда за слова о трофеях

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал слова защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда о трофеях.

Напомним, ранее игрок мерсисайдцев заявил, что для «Ливерпуля» выигранные трофеи значат больше, чем для «Манчестер Сити», несмотря на разницу в количестве выигранных кубков. По словам защитника, «Ливерпулю» было сложнее из-за финансовых возможностей клуба.

— Я пробыл здесь год и выиграл требл. Это было довольно приятное чувство. Не думаю, что он знаком с этим чувством, — цитирует Холанна City Report.

В текущем сезоне 23-летний Холанн провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 29 мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.