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Булыкин верит в победу «Манчестер Сити» над «Ливерпулем»

09 Марта 2024 • 23:12 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
1 2.95 X 3.70 2 2.25
Через 18 ч. 59 мин.

Экс-форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

По мнению эксперта, предстоящая игра получится очень интересной, ведь обеим командам нужны очки, поэтому никто не захочет проигрывать.

«Я отдаю предпочтение Холанну и «Сити». Они в напряженной борьбе обыграют «Ливерпуль» 3:2», — заявил Булыкин Sport24.

Матч «Ливерпуль» - «Манчестер Сити» состоится завтра, 10 марта. Старт поединка запланирован на 18:45 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая будет доступна на портале LiveResult.

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