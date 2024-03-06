Салах сможет помочь «Ливерпулю» в матче с «Манчестер Сити»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах сможет принять участие в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».

Как сообщает The Guardian, египтянин восстановился после повреждения и сегодня тренировался в общей группе команды.

Напомним, Салах получил травму, находясь в расположении сборной Египта на Кубке Африки.

Встреча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» пройдёт 10 марта на стадионе «Энфилд», стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Салах в текущем сезоне провёл 28 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 10 результативных передач.