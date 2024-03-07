Хендерсон считает, что ушел из «Ливерпуля» в правильный момент

Бывший футболист «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, сейчас представляющий «Аякс», рассказал, почему покинул мерсисайдцев.

«Решение об уходе принято в правильное время – не только для меня как игрока, но и для них как команды и клуба, как бы больно это ни было в тот момент. Понимаю, что это было правильное решение, принятое тренером и клубом», – приводит слова хавбека издание The Guardian.

Напомним, что первую половину сезона хавбек провел в саудовском «Аль-Иттифаке», за который сыграл в 19 матчах во всех турнирах и записал на свой счет пять результативных передач.

В составе «Аякса» 33-летний Хендерсон принял участие в четырех матчах, в которых не отметился голевыми действиями.

