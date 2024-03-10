Салах – в запасе: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» объявили составы на очную битву

В главном матче 28-го тура Английской премьер-лиги в воскресенье сойдутся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Келлехер, Брэдли, Куанса, ван Дейк, Гомес, Эндо, Собослаи, Макаллистер, Эллиотт, Диас, Нуньес.

Нападающий Мохамед Салах начнёт игру в запасе.

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, в свою очередь, доверил место на поле следующим исполнителям: Эдерсон, Уокер, Аканджи, Аке, Стоунс, Родри, де Брёйне, Силва, Фоден, Альварес, Холанн.

Матч «Ливерпуль» - «Манчестер Сити» стартует в 18:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает в таблице АПЛ второе место (63 очка), а «Манчестер Сити» - третье (62 очка). На вершине располагается «Арсенал», который провёл на игр больше (64 очка).