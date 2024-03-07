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Защитник «Манчестер Сити» — о словах Александра-Арнольда: «Оформить требл — особое ощущение»

07 Марта 2024 • 22:05 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
10.03 18:45

Игрок «Манчестер Сити» Рубен Диаш прокомментировал слова футболиста «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.

Португалец ранее заявил, что выигранные мерсисайдцами, являются более ценными, чем титулы, завоёванные «горожанами», ввиду разных финансовых возможностей клуба.

«Для наших фанатов совершенно очевидно, как много трофеи значат для всех нас. Выигрывая требл, ты испытываешь ощущение, которое невозможно понять, не сделав этого», - цитирует защитника City Xtra.

Напомним, «Манчестер Сити» выиграл требл в минувшем сезоне. Помимо чемпионата Англии, Кубка Англии и Лиги чемпионов, «горожане» также завоевали Суперкубок Европы и стали победителями Клубного чемпионата мира.

В текущем сезоне 26-летний португальский защитник принял участие в 32 матчах с учетом всех турниров, в которых получил три желтые карточки. После 26 туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своей копилке 59 зачетных баллов.
 


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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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