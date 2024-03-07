Защитник «Манчестер Сити» — о словах Александра-Арнольда: «Оформить требл — особое ощущение»

Игрок «Манчестер Сити» Рубен Диаш прокомментировал слова футболиста «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.
Португалец ранее заявил, что выигранные мерсисайдцами, являются более ценными, чем титулы, завоёванные «горожанами», ввиду разных финансовых возможностей клуба.
Напомним, «Манчестер Сити» выиграл требл в минувшем сезоне. Помимо чемпионата Англии, Кубка Англии и Лиги чемпионов, «горожане» также завоевали Суперкубок Европы и стали победителями Клубного чемпионата мира.
В текущем сезоне 26-летний португальский защитник принял участие в 32 матчах с учетом всех турниров, в которых получил три желтые карточки. После 26 туров «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своей копилке 59 зачетных баллов.
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