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Фоден прокомментировал свой дубль в матче с «Манчестер Юнайтед»

04 Марта 2024 • 11:47 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
10.03 18:45

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал свой дубль в ворота «Манчестер Юнайтед» во вчерашнем дерби. Напомним, «горожане» обыграли своих соседей в домашнем поединке Английской премьер-лиги со счётом 3:1.

«Моей целью всегда было проявлять себя в топ-матчах. Думаю, в этом сезоне у меня это хорошо получается. Я продолжу тяжело работать. Понимаю, что означает для болельщиков дерби на «Этихаде», – цитирует полузащитника журналист Фабрицио Романо.

Фоден в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги записал на свой актив 11 голов и 7 ассистов. 23-летний футболист установил свой индивидуальный рекорд результативности.

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