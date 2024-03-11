Каррагер по-прежнему считает «Манчестер Сити» главным конкурентом «Ливерпуля»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал ситуацию в турнирной таблице Премьер-лиги.

Ничья «Ливерпуля» в матче против «Манчестер Сити» (1:1) лишь обострила и без того запутанное положение в чемпионской гонке: лидером таблицы остался «Арсенал», опередивший мерсисайдцев за счёт лучшей разницы голов, а «горожане» расположились на третьей строчке – у них всего на одно очко меньше.

«Думаю, 31 марта «Ливерпуль» будет внимательно наблюдать за матчем «Манчестер Сити» и «Арсенала», надеясь на ничью.

Я бы сказал, что «Сити» остаётся командой, которую нужно обыгрывать. Несмотря на то, что сейчас лидирует «Арсенал», я бы всё равно предпочёл поражение «Сити» в этом матче, поскольку в последних пяти-шести играх, скорее всего, команда Гвардиолы наберёт максимум очков», – заявил Каррагер, выступая на Sky Sports.