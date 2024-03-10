Клопп – об эпизоде с Макаллистером и Доку: «Это чистый пенальти»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что его команда должна была пробить ещё один одиннадцатиметровый в матче против «Манчестер Сити» (1:1).

В концовке встречи вингер «горожан» Жереми Доку жёстко сыграл против Алексиса Макаллистера в собственной штрафной площади, однако арбитр не указал на точку.

«Это был стопроцентный пенальти. Они найдут объяснение, но это чистый фол, на каком бы участке поля ни находился мяч, а также жёлтая карточка.

Конечно, это пенальти, но мы его не получили, и это нормально. Самое главное для меня – то, что мы великолепно играли», – заявил в интервью BBC Юрген Клопп.