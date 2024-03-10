Гвардиола сохранил преимущество над Клоппом в очных противостояниях в АПЛ

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» не выявили победителя в центральном матче тура.

«Горожане» открыли счёт на 23-й минуте усилиями Джона Стоунса, на что хозяева поля ответили голом Алексиса Макаллистера с пенальти в начале второго тайма.

Сегодняшний матч – последнее тренерское противостояние Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа в рамках Премьер-лиги в текущих должностях, поскольку, напомним, немецкий наставник покинет пост по окончании сезона. Как отмечает Squawka, преимущество в очных поединках АПЛ осталось за испанцем – пять побед против четырёх. Ещё больше матчей – семь – завершились ничейным исходом.

Юрген Клопп работает в «Ливерпуле» с осени 2015 года, а Хосеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» перед началом сезона-2016/17.