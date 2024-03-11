​Невин: «Фаны «Ливерпуля» сделали своё дело»

Бывший игрок «Челси» Пэт Невин прокомментировал итоги матча против «Манчестер Сити», который завершился вничью 1:1 и позволил «Ливерпулю» остаться впереди грозного соперника в турнирной таблице первенства. Невин считает, что определенную лепту в это внесли фанаты «Ливерпуля», которые весь матч активно поддерживали свою команду.

- Когда тебя постоянно освистывают при любом получении мяча, то такое владение мячом, честно говоря, не очень радует. Это некомфортное владение мячом. В прошедшем матче это сыграло свою роль, - считает Невин, слова которого цитирует BBC Sport.

В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном».