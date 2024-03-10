Гвардиола ответил Александеру-Арнольду на слова о трофеях

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил правому защитнику «Ливерпуля» Тренту Александеру-Арнольду. Ранее англичанин заявил, что выигранные трофеи значат для мерсисайдцев больше, нежели для «горожан».

«Мы знаем кем являемся и что хотим сделать в будущем. Мы хотим продолжать побеждать. Слова Александера-Арнольда? Мы живём в мире, где у каждого человека есть своё мнение. Позиции Трента придерживается много людей, для меня это не сюрприз. Именно поэтому я не вижу смысла что-либо говорить», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Сегодня «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграют между собой на «Энфилде». «Горожане» отстают от мерсисайдцев на одно очко в турнирной таблице.