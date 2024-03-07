Салах вернулся на поле после травмы

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вышел на замену в матче Лиги Европы против пражской «Спарты».

Лидер атаки мерсисайдцев появился на замену на 74-й минуте встречи при счёте 4:1 в пользу своей команды, заняв место Луиса Диаса. Для египтянина это первое появление на поле с середины февраля: тогда египтянин залечил прежнюю травму и отметился голом и результативной передачей в поединке с «Брентфордом» (4:1), но сразу после этого вновь угодил в лазарет.

10 марта «Ливерпуль» примет в родных стенах «Манчестер Сити» в ключевом матче чемпионской гонки Английской премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 18:45 по московскому времени.