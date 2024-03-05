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Про «Манчестер Сити» выйдет сериал на Netflix

05 Марта 2024 • 23:34 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
10.03 18:45

Об успехах «Манчестер Сити» в прошлом сезоне выйдет сериал на стриминговом сервисе Netflix.

По данным британских СМИ, документальный сериал о требле команды Хосепа Гвардиолы будет состоять из шести эпизодов. Трейлер должен появиться в ближайшие дни.

Напомним, «Манчестер Сити» в сезоне 2022/23 выиграл чемпионат Англии, Кубок страны и Лигу чемпионов, обыграв в финальном матче «Интер» со счётом 1:0.

В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Сити» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав в 27 турах 62 очка. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити

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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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