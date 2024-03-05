Про «Манчестер Сити» выйдет сериал на Netflix

Об успехах «Манчестер Сити» в прошлом сезоне выйдет сериал на стриминговом сервисе Netflix.

По данным британских СМИ, документальный сериал о требле команды Хосепа Гвардиолы будет состоять из шести эпизодов. Трейлер должен появиться в ближайшие дни.

Напомним, «Манчестер Сити» в сезоне 2022/23 выиграл чемпионат Англии, Кубок страны и Лигу чемпионов, обыграв в финальном матче «Интер» со счётом 1:0.

В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Сити» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав в 27 турах 62 очка. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет один балл.