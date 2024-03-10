Салах сделал важное заявление по своему будущему

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос о своём будущем. По словам египтянина, его будущее не зависит от решения Юргена Клоппа покинуть клуб.

Как известно, в январе Клопп объявил о решении уйти из «Ливерпуля» по завершению сезона.

«Повлияет ли смена тренера на мою ситуацию в клубе? Нет-нет. Это жизнь, всё меняется. Из «Ливерпуля» уже уходили важные игроки и тренеры. Однажды я уйду из «Ливерпуля», но нет [уход Клоппа не повлияет на моё будущее]», - сказал Салах в интервью Джейми Каррагеру для Sky Sports.

Действующий контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2025 года.