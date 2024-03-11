Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о решении Хосепа Гвардиолы заменить Кевина де Брёйне в матче с «Ливерпулем».

Испанец довольно неожиданно заменил своего ключевого игрока на 69-й минуте матча против «Ливерпуля», завершившегося со счётом 1:1. Бельгийский хавбек был явно не в восторге от такого решения тренера.

«Думаю, это было правильное решение. Пеп – тренер, и он должен смотреть на общую картину. Кевин – игрок мирового класса, он был разочарован. Никому не нравится, когда его выводят из игры, но Гвардиола делает свою работу, он оценивает ситуацию в целом. Они решат эту проблему», – цитирует BBC Кина.