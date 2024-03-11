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Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне»

11 Марта 2024 • 00:53 Комментировать (1)
Ливерпуль
1:1
Манчестер Сити

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о решении Хосепа Гвардиолы заменить Кевина де Брёйне в матче с «Ливерпулем».

Испанец довольно неожиданно заменил своего ключевого игрока на 69-й минуте матча против «Ливерпуля», завершившегося со счётом 1:1. Бельгийский хавбек был явно не в восторге от такого решения тренера.

«Думаю, это было правильное решение. Пеп – тренер, и он должен смотреть на общую картину. Кевин – игрок мирового класса, он был разочарован. Никому не нравится, когда его выводят из игры, но Гвардиола делает свою работу, он оценивает ситуацию в целом. Они решат эту проблему», – цитирует BBC Кина.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Рой Кин Кевин де Брёйне ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Умид Ибрагимов
11 Марта 2024 в 08:51
Это не завершающая сезон игра.
Впереди много их.
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