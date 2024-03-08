Клопп отреагировал на слова Александера-Арнольда о трофеях «Манчестер Сити»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал свой комментарий относительно слов защитника команды Трента Александера-Арнольда.

Ранее футболист заявил, что считает трофеи, выигранные «Ливерпулем», более ценными, нежели «Манчестер Сити», так как у клубов разные финансовые возможности. Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн в ответ на заявление защитника сказал, что чувствует себя отлично, выиграв с командой в прошлой сезоне три трофея.

- В его словах нет ничего плохо. У меня нет никаких проблем, он сказал то, что чувствует. Я уверен, что не было никакого неуважения, - передаёт слова Клоппа в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграют в очном поединке в ближайшее воскресенье, матч начнётся в 18:45 по московскому времени.