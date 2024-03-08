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Клопп отреагировал на слова Александера-Арнольда о трофеях «Манчестер Сити»

08 Марта 2024 • 19:27 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
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10.03 18:45

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал свой комментарий относительно слов защитника команды Трента Александера-Арнольда.

Ранее футболист заявил, что считает трофеи, выигранные «Ливерпулем», более ценными, нежели «Манчестер Сити», так как у клубов разные финансовые возможности. Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн в ответ на заявление защитника сказал, что чувствует себя отлично, выиграв с командой в прошлой сезоне три трофея.

- В его словах нет ничего плохо. У меня нет никаких проблем, он сказал то, что чувствует. Я уверен, что не было никакого неуважения, - передаёт слова Клоппа в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграют в очном поединке в ближайшее воскресенье, матч начнётся в 18:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Юрген Клопп Трент Александер-Арнольд ещё теги

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