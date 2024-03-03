Фоден: «Сейчас я бы не назвал себя игроком мирового уровня»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден не считает себя футболистом мирового уровня.

«Сейчас я бы не назвал себя игроком мирового уровня, хотя у меня есть потенциал для того, чтобы таковым стать. Тем не менее, тренер уже меня называет игроком мирового уровня, что очень приятно. Думаю, подобный статус можно заработать только в том случае, если качественно выполнять свою работу на протяжение многих лет. Я должен постоянно делать это в больших матчах», – сказал Фоден в интервью официальному сайту «Манчестер Сити».

23-летний Фоден в этом розыгрыше Английской премьер-лиги забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.