Гвардиола – о Клоппе: «Нам не требовались объятия, чтобы доказать, что мы уважаем друг друга»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о Юргене Клоппе.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» поделили очки в поединке 28-го тура Премьер-лиги (1:1). В концовке встречи рефери принял спорное решение, которое, по мнению Клоппа, было ошибочным – немец требовал пенальти в ворота гостей. В послематчевом интервью Гвардиолу попросили ответить на вопрос о взаимоотношениях с наставником «красных».

«Нам не требовались объятия, чтобы доказать, что мы друг друга уважаем. Он защищает свою команду, я – свою. Наша история говорит сама за себя», – приводит BBC комментарии испанского специалиста.