Журналист Хави Торрес: «Барселона» должна посоветоваться с Гвардиолой по поводу нового тренера»

Журналист Хави Торрес придерживается мнения, что каталонская «Барселона» должна посоветоваться со своим бывшим наставником Хосепом Гвардиолой насчёт того, какого специалиста нужно пригласить на роль нового тренера.

«Барселона» должна посоветоваться с Гвардиолой по поводу нового тренера, это было бы мудро. Хосеп открыт к тому, чтобы давать советы. Томас Тухель во главе дортмундской «Боруссии» регулярно проигрывал «Баварии» Гвардиолы, несмотря на очень тщательную подготовку к матчам. Томас попросил у Хосепа объяснить, как ему всё удавалось. Гвардиола с радостью сел с ним за один стол и дал разъяснения», – цитирует Торреса издание Sport.