​Назван фаворит матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»

Эксперты букмекерских контор оценили шансы клубов на победу в предстоящем матче чемпионата Англии «Ливерпуль» – «Манчестер Сити», напомним, что встреча состоится в воскресенье, 10 марта 2024 года.

По мнению экспертов «Ливерпуль» добьётся победы с вероятностью в 32,1%, а вот победа гостей оценена в 43,1%. Ничейный исход встречи возможен с вероятностью в 24,8%.

«Ливерпуль» перед началом тура располагается на первой строчке в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Сити», имея всего на один балл меньше, идёт на втором месте.

Прямая трансляция матча состоится на нашем спортивном портале.