Салах объяснил, как шахматы помогают совершенствоваться в футболе

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своём хобби, которое помогает развиваться в футболе.

Египетский игрок признался, что пристрастился к шахматам. Каждый день он проводит семь-восемь партий.

По мнению нападающего, эта игра заставляет мыслить стратегически, что может помочь в футболе, передаёт пресс-служба мерсисайдцев.

Напомним, что 10 марта коллектив Юргена Клоппа примет дома «Манчестер Сити» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Встреча стартует в 18:45 по московскому времени. Команды борются за победу в АПЛ.