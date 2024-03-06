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Сульшер: «Я просил «Манчестер Юнайтед» подписать Холанна, сумма отступных была 20 миллионов евро»

06 Марта 2024 • 14:51 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
09.03 15:30

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер признался, что команда ранее могла подписать нападающего Эрлинга Холанна, который в тот момент выступал за «Ред Булл Зальцбург».

«Мёльде» продал его в «Ред Булл Зальцбург», но после этого он не играл в первые три или четыре месяца. В тот момент я сказал «Манчестер Юнайтед»: «Подпишите его сейчас!». Эрлинг был доступен за сумму отступных в размере 20 миллионов евро. Это была бы очень выгодная сделка», – вспомнил Сульшер в интервью The Overlap.

Ныне Холанн выступает за «Манчестер Сити». В прошлом сезоне норвежец стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги и выиграл со своей командой требл.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Мёльде Ред Булл Зальцбург Уле Гуннар Сульшер Эрлинг Холанн ещё теги

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