Сульшер: «Я просил «Манчестер Юнайтед» подписать Холанна, сумма отступных была 20 миллионов евро»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер признался, что команда ранее могла подписать нападающего Эрлинга Холанна, который в тот момент выступал за «Ред Булл Зальцбург».

«Мёльде» продал его в «Ред Булл Зальцбург», но после этого он не играл в первые три или четыре месяца. В тот момент я сказал «Манчестер Юнайтед»: «Подпишите его сейчас!». Эрлинг был доступен за сумму отступных в размере 20 миллионов евро. Это была бы очень выгодная сделка», – вспомнил Сульшер в интервью The Overlap.

Ныне Холанн выступает за «Манчестер Сити». В прошлом сезоне норвежец стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги и выиграл со своей командой требл.