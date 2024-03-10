«Ньюкасл» поспорит с «Ливерпулем» за игрока «Вулверхэмптона»

«Ньюкасл» намерен поспорить с «Ливерпулем» за игрока «Вулверхэмптона». Речь идёт о вингере Педру Нету, который проводит самый результативный сезон в своей карьере.

По информации от Mail Sport, «Ньюкасл» всерьёз рассматривает вариант с приобретением португальца ближайшим летом, но «Ливерпуль» тоже проявляет интерес к футболисту. Отмечается, что «Вулверхэмптон» будет требовать за 24-летнего вингера 70 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Нету отметился двумя голами и девятью результативными передачами. Ранее Педру также был интересен лондонскому «Арсеналу», но «канониры» в последнее время охладели к португальцу.