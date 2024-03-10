«Ливерпуль» нанёс 12 ударов по воротам «Манчестер Сити» во втором тайме – рекорд последних трёх лет

«Ливерпуль» впечатляюще провёл второй тайм матча против «Манчестер Сити».

Команда Юргена Клоппа ушли на перерыв, уступая в счёте, однако на 50-й минуте смогла отыграться благодаря голу Алексиса Макаллистера с пенальти. «Красные» имели шансы вырвать победу, но не реализовали последующие шансы.

Всего за вторую половину «Ливерпуль» нанёс 12 ударов по воротам «Манчестер Сити» – рекордный показатель для соперников «горожан» в рамках АПЛ с мая 2021 года (тогда те же 12 ударов за тайм нанёс «Брайтон»). Примечательно, что действующие чемпионы нанесли лишь три удара после перерыва в сегодняшней встрече.