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Романо оценил вероятность перехода Леау в «Манчестер Сити»

09 Марта 2024 • 12:34 Комментировать
Милан
...
Эмполи
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10.03 17:00

Авторитетный журналист Фабрицио Романо оценил вероятность перехода звезды «Милана» Рафаэла Леау в «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что «горожане» якобы готовы выложить за португальца 150 миллионов евро отступных.

«Честно говоря, у меня нет никакой информации о том, что «Манчестер Сити» собирается купить Леау за 150 миллионов евро. Ни одна из сторон не подтвердила слухи, никакие переговоры сейчас не ведутся», – сказал Романо в эфире своего подкаста.

Напомним, Леау имеет контракт с «Миланом» до июня 2028 года. 24-летний вингер в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии отметился 4 голами и 8 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Манчестер Сити Рафаэл Леау Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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