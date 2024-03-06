Индзаги действительно интересен «Ливерпулю», но итальянец не хочет покидать «Интер»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги действительно является кандидатом для «Ливерпуля» на замену Юргену Клоппу, который покинет команду летом.

По информации от La Gazzetta dello Sport, мерсисайдцы всерьёз присматриваются к итальянскому специалисту. Впрочем, Индзаги в настоящий момент не горит желанием покидать «Интер», в котором чувствует себя вполне комфортно.

На сегодняшний день команда Индзаги уверенно лидирует в итальянской Серии А. Отрыв от второго места, на котором располагается туринский «Ювентус», составляет 15 очков.

напомним, в прошлом сезоне Симоне помог «Интеру» дойти до финала Лиги чемпионов.