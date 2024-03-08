Саттон назвал точный счёт матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»

Бывший футболист Крис Саттон поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» сыграет на своём поле, у них будет небольшое преимущество, к тому же Мохамед Салах вернется после повреждения, и это может сыграть для них решающую роль в очень напряженной игре.

Вероятно, я буду выглядеть глупо, но «любимый» Дарвин Нуньес забьет, а «Ливерпуль» победит» - 2:1», – передаёт слова Саттона BBC.

Стоит отметить, что «Ливерпуль» с 63 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Сити» идет следом, отставая на один балл.