В «Манчестер Сити» рады предстоящему переходу Мбаппе в «Реал»

В летнее трансферное окно нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, вероятно, присоединится к мадридскому «Реалу» свободным агентом.

По информации журналиста Жюльена Лоранса, в «Манчестер Сити» все очень рады тому, что Мбаппе предстоящим летом должен перейти в «Реал». Причиной радости «Манчестер Сити» является тот факт, что теперь «сливочные» не станут пытаться забрать у них форварда Эрлинга Холанна, отмечает источник.

Напомним, в конце текущего сезона у 25-летнего Мбаппе истекает трудовой договор с «ПСЖ», который, по данным СМИ, футболист не хочет продлевать.

На счету Мбаппе 34 забитых мяча и семь результативных передач в 34 матчах нынешней кампании.