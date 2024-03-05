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«Барселона» планирует выкупить только одного из пары Фелиш – Канселу слухи

05 Марта 2024 • 23:18 Комментировать (1)
Барселона
...
Мальорка
08.03 23:00

«Барселона» вряд ли сможет оформить покупку Жоау Фелиша и Жоау Канселу грядущим летом.

Оба португальца арендованы каталонским клубом до конца текущего сезона. По заявлениям журналиста Херарда Ромеро, в «Барселоне» намерены выкупить Канселу у «Манчестер Сити», а в случае с Фелишем будет предпринята попытка повторной аренды из «Атлетико». Руководство «сине-гранатовых» не планирует выкупать форварда, и он, таким образом, не вернётся в команду, если «матрасники» не одобрят вариант с новой арендой.

Трансферная стоимость обоих игроков оценивается экспертами портала Transfermarkt в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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БАРСЕЛОНА МАЛЬОРКА
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Комментарии (1) Все комментарии
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TEREX
05 Марта 2024 в 23:36
дык а аткудава у энтава нищиброда лапортника такия диньжыщи..)) как сказал пике.. апеть дым прадаёт..))
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