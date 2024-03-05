«Барселона» вряд ли сможет оформить покупку Жоау Фелиша и Жоау Канселу грядущим летом.

Оба португальца арендованы каталонским клубом до конца текущего сезона. По заявлениям журналиста Херарда Ромеро, в «Барселоне» намерены выкупить Канселу у «Манчестер Сити», а в случае с Фелишем будет предпринята попытка повторной аренды из «Атлетико». Руководство «сине-гранатовых» не планирует выкупать форварда, и он, таким образом, не вернётся в команду, если «матрасники» не одобрят вариант с новой арендой.

Трансферная стоимость обоих игроков оценивается экспертами портала Transfermarkt в 40 млн евро.