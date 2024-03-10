Вратарь «Манчестер Сити» травмировался в матче с «Ливерпулем»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес получил повреждение в игре 28-го тура Английской премьер-лиги с «Ливерпулем».

В начале второго тайма бразильский вратарь привез пенальти, сбив с ног Дарвина Нуньеса. Спустя несколько минут Эдерсон показал, что не может продолжать встречу.

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» продолжается в эти минуты. На данный момент счет ничейный – 1:1. Авторами забитых мячей стали Джон Стоунс и Алексис Макаллистер (с пенальти).

За всеми событиями поединка можно следить в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.