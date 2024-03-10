Гвардиола: «Мы хорошо начали, но «Ливерпуль» невероятен»

Главный тренер «Манчестер Сити» подвёл итоги матча против «Ливерпуля» (1:1).

«Горожане» выиграли первый тайм благодаря голу Джона Стоунса, но вскоре после перерыва хозяева поля заработали пенальти, который реализовал Алексис Макаллистер.

«Мы хорошо начали матч, но «Ливерпуль» – невероятная команда. У нас были свои моменты, как и у соперников.

В первом тайме у нас был импульс, мы создавали много шансов. После того, как мы получили пенальти в свои ворота, нам пришлось непросто. Это была отличная игра для зрителей.

Я знаю, как трудно играть на «Энфилде». То же самое можно сказать и про «Этихад» – «Ливерпуль» не побеждал там восемь лет. Мы в очередной раз доказали, насколько это невероятное соперничество», – заявил в интервью Sky Sports Гвардиола.