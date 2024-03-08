Клопп: У «Манчестер Сити» есть Фоден, который может забить с 27 метров

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча с «Манчестер Сити» высказался о форварде Эрлинге Холанне.

Специалист отметил, что в составе «Манчестер Сити» много качественных игроков.

- Холанн очень умён, у него хорошее движение. Нужно качественно играть в обороне в матче с «Манчестер Сити». Даже если ван Дейк остановит Холанна, у них есть Фил Фоден, который может забить в дальний угол с 27 метров. Также у них есть Родри, он на поле может делать всё. Поэтому угрожать нам будет не только Холанн, - приводит слова Клоппа ВВС.

Встреча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» пройдет 10 марта на «Энфилде», стартовый свисток прозвучит в 18:45 по московскому времени.

Холанн в нынешнем сезоне чемпионата Англии провёл 22 матча, забил 18 голов и сделал пять результативных передач. Его контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года.