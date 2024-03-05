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Скоулз считает, что Фоден как футболист гораздо лучше, чем Лэмпард

05 Марта 2024 • 20:39 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Эвертон
09.03 15:30

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о полузащитнике «Манчестер Сити» Филе Фодена и бывшем хавбеке «Челси» Фрэнке Лэмпарде.

«Как футболист Фоден лучше, чем Лэмпард, но Фрэнк забивал мячи и приносил своему клубу чемпионские титулы», – приводит слова Скоулза издание Daily Mail.

Однако Пол отметил, что Фил в этом сезоне поднял свой уровень игры и в 23 года показывает зрелый футбол.

Хавбек «горожан» в текущем сезоне отличился 11 забитыми мячами и семью ассистами.

Что касается подопечных Хосепа Гвардиолы, то они находятся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. Коллектив испанского специалиста заработал 62 балла.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Фрэнк Лэмпард Пол Скоулз АПЛ Фил Фоден ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Artur_Morgan.95
05 Марта 2024 в 20:43
не знаю кто лучше, не совсем правильное сравнение думаю, но в одном он прав Лэмпард был ключевым игроком в своем клубе на протяжении долгих лет, а Фоден как будто до сих пор подающий надежды. нет ощущения что Сити без него загнется, так же и нет ощущения что он уже достиг своего потолка.
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