Скоулз считает, что Фоден как футболист гораздо лучше, чем Лэмпард

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о полузащитнике «Манчестер Сити» Филе Фодена и бывшем хавбеке «Челси» Фрэнке Лэмпарде.

«Как футболист Фоден лучше, чем Лэмпард, но Фрэнк забивал мячи и приносил своему клубу чемпионские титулы», – приводит слова Скоулза издание Daily Mail.

Однако Пол отметил, что Фил в этом сезоне поднял свой уровень игры и в 23 года показывает зрелый футбол.

Хавбек «горожан» в текущем сезоне отличился 11 забитыми мячами и семью ассистами.

Что касается подопечных Хосепа Гвардиолы, то они находятся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. Коллектив испанского специалиста заработал 62 балла.