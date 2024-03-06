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Гвардиола: «Манчестер Сити» не добился бы всего этого успеха без Родри»

06 Марта 2024 • 15:37 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
10.03 18:45

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, насколько важным игроком для его команды является полузащитник Родри Эрнандес.

«Манчестер Сити» не добился бы всего этого успеха без Родри. Особенно это касается прошлого сезона. Он находится на одном уровне с Эрлингом Холанном, но при этом не забивает голы. Есть игроки, которые оказывают невероятное влияние на команду. Если вы скажете мне, что Родри в этом сезоне является лучшим футболистом «Манчестер Сити», я соглашусь, но также назову Фила Фодена», – цитирует Гвардиолу TNT Sports.

Напомним, именно Родри в прошлом сезоне забил победный гол «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов в ворота миланского «Интера».

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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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