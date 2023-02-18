«Челси» всё ещё не может добиться трудовой визы для своего новичка

Лондонский «Челси» приобрел 18-летнего бразильского защитника Андре Сантоса, однако не может его задействовать по курьезной причине, сообщает The Athletic. Дело в том, что Сантос до сих пор не может заручиться рабочей визой для Англии, и, следовательно, не может работать - то есть выступать за клуб, у которого в текущем сезоне большие проблемы, скорее, не с обороной, а в нападении.

После двадцати трех туров чемпионата лондонская команда занимает лишь девятое место в турнирной таблице АПЛ, а сегодня подопечным Грэма Поттера предстоит сразиться с аутсайдером турнира - «Саутгемптоном».