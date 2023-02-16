В «Челси» считают, что на плохую форму Кукурельи повлияло ограбление

Левый защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья несколько недель назад стал жертвой ограбления. По информации от журналиста Мэтта Лоу, «синие» специально не дали этому делу публичной огласки, но сейчас в клубе решили обнародовать эту информацию в связи с критикой футболиста.

Кукурелья в последнее время находится в настолько плохой форме, что в матче с дортмундской «Боруссией» находившиеся на выезде болельщики «Челси» освистали своего футболиста, который летом перешёл в команду за 67 миллионов евро.

Ранее ходили слухи, что руководство «Челси» задумывается о продаже Кукурельи в летнее трансферное окно.