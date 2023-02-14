Гюсто вернулся в «Челси», чтобы пройти обследование своей травмы

Защитник «Лиона» Мало Гюсто приехал в Лондон, чтобы пройти обследование травмы подколенного сухожилия на тренировочной базе «Челси» в Кобхэме. Об этом сообщает журналист Натан Гиссинг в социальных сетях.

Напомним, Гюсто перебрался в «Челси» зимой за 30 миллионов евро, после чего вернулся в «Лион» на правах аренды до конца сезона. 19-летний правый защитник получил травму в матче Кубка Франции, но совсем скоро главный тренер «Лиона» Лоран Блан заявил, что повреждение Мало оказалось несерьёзным.

В нынешнем сезоне на счету Гюсто одна результативная передача в чемпионате Франции. Игрок также может сыграть на позиции правого полузащитника и центрального защитника.