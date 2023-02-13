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Чемпионат Франции. Лига 1

Ляказетт не поможет «Лиону» в ближайших матчах

13 Февраля 2023 • 16:15 Комментировать
Осер
...
Лион
17.02 23:00

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт пропустит ближайшие матчи своей команды, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, 31-летний футболист будет отсутствовать в течение минимум двух недель из-за травмы бедра.

В текущем сезоне Ляказетт провёл за «Лион» 26 матчей, забил 18 голов и отдал пять результативных передач. Напомним, что французский клуб нападающий представляет с лета прошлого года, ранее он выступал за лондонский «Арсенал».  

После 23 туров французской Лиги 1 «Лион» набрал 35 очков, расположившись на девятом месте турнирной таблицы. Свой следующий матч эта команда проведёт 17 февраля против «Осера». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Лион Александр Ляказетт
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