«Реал» заинтересован в игроке «Лиона»

«Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Лиона» Райану Шерки, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее 19-летний футболист признавался, что мечтает выступать за «сливочных», так как считает этот клуб величайшим в мире.

Действующий контракт Шерки с «Лионом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Франции в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл 23 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В январе заполучить Шерки пытался «ПСЖ», однако «Лион» не захотел отпускать своего футболиста, который является воспитанником клуба.