Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Травма Гюсто оказалась серьёзней, чем предполагалось ранее

17 Февраля 2023 • 12:51 Комментировать
Осер
...
Лион
1 4.00 X 3.60 2 1.92
Через 8 ч. 57 мин.

Травма футболиста «Лиона» Мало Гюсто оказалась серьёзней, чем предполагалось ранее. Арендованный у лондонского «Челси» правый защитник выбыл из строя минимум на два месяца, о чём сообщает официальный сайт «синих».

Напомним, «Челси» проибрёл 19-летнего Гюсто в январе за 30 миллионов евро и сразу же отправил его обратно в «Лион» на правах аренды. Вернувшись в команду, Мало получил травму в матче Кубка Франции, после чего отправился в Лондон на обследование.

Официальный сайт «Челси» сообщает, что в ближайшие 8-10 недель игрок останется на тренировочной базе «пенсионеров» под присмотром медицинского персонала.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Челси Мало Гюсто
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОСЕР ЛИОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Февраля
14:00 · Англия. Премьер-лига
Приоритет Гюндогана – остаться в «Манчестер Сити»
13:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» взял на работу бывшего директора по футбольным операциям «Эвертона»
13:33 · Англия. Премьер-лига
Оби Микель: «Азар — самый ленивый футболист, которого я когда-либо видел»
12:51 · Англия. Премьер-лига
Травма Гюсто оказалась серьёзней, чем предполагалось ранее
11:53 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» входит в число клубов, которым интересен Маунт
11:30 · Англия. Премьер-лига
«Интер» летом хочет пригласить четырёх игроков
11:16 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Реала» может бесплатно перейти в «Манчестер Юнайтед»
11:00 · Англия. Премьер-лига
Саа: «Магуайру пора уходить из «Манчестер Юнайтед»
10:54 · Англия. Премьер-лига
Дибала может сменить «Рому» на клуб АПЛ
10:28 · Англия. Премьер-лига
Нападающий сборной Аргентины может перейти в «Манчестер Юнайтед»
10:22 · Англия. Премьер-лига
Рафинья нашёл топ-усиление в полузащиту «Барселоны» 1
09:24 · Англия. Премьер-лига
Названа сумма продажи «Манчестер Юнайтед»
09:18 · Англия. Премьер-лига
Скоулз: «Каземиро – самый большой плюс «МЮ»
05:53 · Англия. Премьер-лига
Луис Суарес не забывает «Ливерпуль» 1
05:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» вступил в гонку с «Барселоной» за очередной талант из Бразилии
Все новости
Рекомендуем