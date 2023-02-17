Травма Гюсто оказалась серьёзней, чем предполагалось ранее

Травма футболиста «Лиона» Мало Гюсто оказалась серьёзней, чем предполагалось ранее. Арендованный у лондонского «Челси» правый защитник выбыл из строя минимум на два месяца, о чём сообщает официальный сайт «синих».

Напомним, «Челси» проибрёл 19-летнего Гюсто в январе за 30 миллионов евро и сразу же отправил его обратно в «Лион» на правах аренды. Вернувшись в команду, Мало получил травму в матче Кубка Франции, после чего отправился в Лондон на обследование.

Официальный сайт «Челси» сообщает, что в ближайшие 8-10 недель игрок останется на тренировочной базе «пенсионеров» под присмотром медицинского персонала.