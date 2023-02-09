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Чемпионат Франции. Лига 1

Травма Гюсто оказалась несерьёзной

09 Февраля 2023 • 10:55 Комментировать
Осер
...
Лион
17.02 23:00

Защитник «Лиона» Мало Гюсто был заменён на 33-й минуте вчерашнего матча Кубка Франции с «Лиллем». Сперва были подозрения, что у игрока могут быть проблемы с подколенным сухожилием, но главный тренер «детей» Лоран Блан заявил, что с футболистом всё в порядке.

Напомним, в январе Гюсто оформил переход в лондонский «Челси» за 35 миллионов евро. Этот сезон 19-летний Мало доиграет в составе «Лиона» на правах аренды, а затем присоединится к «пенсионерам».

В нынешнем сезоне на счету Гюсто одна голевая передача в чемпионате Франции в 17 матчах. Игроком ранее также интересовались такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария».

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Лоран Блан Мало Гюсто
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