Травма Гюсто оказалась несерьёзной

Защитник «Лиона» Мало Гюсто был заменён на 33-й минуте вчерашнего матча Кубка Франции с «Лиллем». Сперва были подозрения, что у игрока могут быть проблемы с подколенным сухожилием, но главный тренер «детей» Лоран Блан заявил, что с футболистом всё в порядке.

Напомним, в январе Гюсто оформил переход в лондонский «Челси» за 35 миллионов евро. Этот сезон 19-летний Мало доиграет в составе «Лиона» на правах аренды, а затем присоединится к «пенсионерам».

В нынешнем сезоне на счету Гюсто одна голевая передача в чемпионате Франции в 17 матчах. Игроком ранее также интересовались такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария».