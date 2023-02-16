Лукаку не останется в «Интере» на следующий сезон

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку вряд ли останется в команде на следующий сезон. Руководство разочаровано провальными выступлениями бельгийца, который в нынешней кампании сумел отличиться всего одним голом в Серии А.

По информации от Il Corriere dello Sport, арендованный у лондонского «Челси» футболист с большой долей вероятности вернётся на «Стэмфорд Бридж» в следующем сезоне. Ещё неизвестно, какие планы насчёт бельгийца строят владельцы «пенсионеров».

Напомним, Лукаку обошёлся «Челси» в 113 миллионов евро летом 2021 года. До трансфера Энцо Фернандеса бельгиец был самым дорогим игроком в истории «пенсионеров».