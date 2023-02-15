Поттер: «Понимаю, что с приходом новичков давления стало больше»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер осознаёт, что начал испытывать больше давления после того, как руководство выделило ему свыше 300 миллионов евро на новичков в зимнее трансферное окно.

«Футбол зависит не только от трансферов. Необходимо гораздо больше ресурсов, чем покупки. Тем не менее, из-за новичков давления становится больше», – заявил Поттер на пресс-конференции.

В последних 13 матчах чемпионата Англии «Челси» добыл всего одну победу. Команда располагается на десятом месте в турнирной таблице.

Ранее ходили слухи, согласно котором Поттера точно не уволят из «Челси» по ходу нынешнего сезона. Англичанин пока пользуется доверием руководства.