Эбуэ: «Видел первую игру Мудрика в «Челси», он мне очень понравился»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Эммануэль Эбуэ высказал мнение о трансфере нападающего Михаила Мудрика в «Челси».

«Знаете, в Англии любят тратить деньги на хороших игроков. А Мудрик как раз один из таких. Видел его первую игру в Англии, он мне очень понравился. АПЛ — большая лига. Я надеюсь, что он добьется успехов», — цитирует Эбуэ издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, 22-летний Мудрик недавно перебрался в «Челси» из «Шахтера» за 70 миллионов евро. В новом клубе он успел появиться на поле в трех матчах Английской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.