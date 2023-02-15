Марш не смог договориться с «Саутгемптоном»

Руководство «Саутгемптона» продолжит поиски нового наставника команды после отказа от услуг Джесси Марша.

По информации журналиста Джереми Уилсона из The Telegraph, переговоры между «святыми» и американским специалистом сорвались, поскольку клуб Премьер-лиги не заинтересован в заключении долгосрочного контракта в текущей ситуации. Сообщается, что Рубен Селлес будет готовить коллектив к матчу против «Челси».

Напомним, что «Саутгемптон» замыкает турнирную таблицу Английской премьер-лиги, набрав лишь 15 очков и уволив уже двух специалистов в нынешней кампании. В их число вошли Ральф Хазенхюттль и Натан Джонс.