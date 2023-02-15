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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Марш не смог договориться с «Саутгемптоном»

15 Февраля 2023 • 20:53 Комментировать
Челси
...
Саутгемптон
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18.02 18:00

Руководство «Саутгемптона» продолжит поиски нового наставника команды после отказа от услуг Джесси Марша.

По информации журналиста Джереми Уилсона из The Telegraph, переговоры между «святыми» и американским специалистом сорвались, поскольку клуб Премьер-лиги не заинтересован в заключении долгосрочного контракта в текущей ситуации. Сообщается, что Рубен Селлес будет готовить коллектив к матчу против «Челси». 

Напомним, что «Саутгемптон» замыкает турнирную таблицу Английской премьер-лиги, набрав лишь 15 очков и уволив уже двух специалистов в нынешней кампании. В их число вошли Ральф Хазенхюттль и Натан Джонс.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Английская Премьер-лига Апл Джесси Марш
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ЧЕЛСИ САУТГЕМПТОН
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